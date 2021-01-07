طريقة إضافة مواليد جدد في بطاقة التموين للفئات المستثناة مجانا

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا استثنائيا انحيازا للفئات الأكثر احتياجا واستحقاقا، بناءً على مجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها ووضعها القرار الوزاري المنظم لعملية إضافة المواليد الجديدة، على بطاقة التموين للفئات المستثناة.

الفئات المستثناة هي:

اعتبرت وزارة التموين الفئات المستثناة هي الأرامل والمطلقات وعمال اليومية، والمستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقامت بوابة مصر الرقمية بتوضيح كيفية الإضافة، وتسهيلا على الفئة المستثناة، أنشات فيديو يشرح كيف يتم إضافة مواليد جدد، وأنه تم استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي من على البطاقات التموينية، وتم حذفهم حيث كانوا غير مستحقين للدعم ومن ثم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا، كما أن الدولة دققت خلال الفترة السابقة في بيانات المواطنين المستحقين للحصول على الدعم التمويني والخبز، وأكدت أن الدولة لن تحذف المستحقين، والحذف سيكون لغير المستحقين فقط.

ويمكت إضافة المواليد الجدد للفئات التي تم ذكرها سابقا، عن طريق الإنترنت، واتباع الخطوات التي تم شرحها عن طريق فيديو لها.

ويرصد التقرير التالي كيف يتم إضافة المواليد لهذه الفئات باتباع الخطوات التالية:

- تشغيل الخدمة عن طريق الصفحة الرسمية لبوابة مصر الرقمية

- سوف تظهر أكثر من خانة يتم اختيار خانة التموين

- اختيار خانة إضافة مواليد جدد لأسرتي

- اختيار الضغط على مفتاح ابدأ الخدمة

- يتم عرض البيانات التموينية وتتضمن

- الاسم رباعي

- العنوان

- رقم الهاتف

- المحافظة والمديرية التموينية

- يتم الاطلاع على الشروط والأحكام، والضغط على موافقة على الشروط والأحكام

- تفعيل البطاقة التموينية دون أي مصروفات

وفي الوقت نفسه، يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن ونحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية، خلال الفترة القادمة، بحسب ما صرح به الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.