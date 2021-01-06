7 خطوات لإصدار بدل تالف لبطاقة التموين من المنزل

تتخذ الحكومة المصرية كافة التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك فعلّت معظم الخدمات واستخراج الأوراق الرسمية عن طريق الإنترنت، ومنها خدمات التموين والتوثيق واستخراج الرخص، وذلك عن طريق بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة.

ومن ضمن الخدمات التي أتاحتها بوابة مصر الرقمية إصدار بطاقة تموين بدلًا من البطاقات التالفة، عن طريق خطوات محددة يقوم بها المواطن وهو في منزله، وعرضت البوابة شرحًا تفصيليًا بالفيديو للخطوات حتى تسهل عملية استخراج الأوراق كالتالي:

1- فتح الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية، ثم اختيار خانة «التموين».

2- اختيار إصدار بدل تالف لبطاقة التموين.

3- اختيار الضغط على مفتاح «ابدأ الخدمة».

4- يتم عرض البيانات التموينية، وتتضمن:

- الاسم الرباعي.

- العنوان.

- رقم الهاتف.

- المحافظة والمديرية التموينية.

5- يتم الإطلاع على الشروط والأحكام، والضغط على موافقة على الشروط والأحكام.

6- تفعيل البطاقة التموينية.

7- الخطوة الثانية تتضمن اختيار طريقة الدفع عن طريق الفيزا كارت، أو بطريقة الكاش عند استلام البطاقة.

أما في حالة فقدان الرقم السري، يستطيع مالك بطاقة التموين استعادته من خلال أقرب مكتب تموين تابع له، على أن يقوم بملء استمارة طلب تغيير الرقم السري، واستيفاء كل الأوراق المطلوبة، وهي:

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة بطاقة التموين.

- نموذج تغيير الرقم السري من مكتب التموين مرفق به رقم الهاتف المسجل بالنظام.

- أصل البطاقة التموينية.

- ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة ( 91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد.

ويتم تقديم طلب تغيير الرقم السري، ويمكن لمقدم الطلب بعد مرور 15 يوماً تقديم الطلب، أن يرسل رسالة نصية إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها (1) ليتم الرد عليه بالرقم السري الجديد.