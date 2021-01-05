نقلوا 12 كيلو حشيش.. الحبس 5 سنوات لـ3 صيادين بطور سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سينا، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 صيادين بمدينة طور سيناء، بالحبس خمس سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامهم بنقل مواد مخدرة عبر مركب صيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا وعضوية المستشارين ممدوح محمود عمر ايوب وإيهاب محمد عصمت محمد وبحضور خالد رضا وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.

تعود وقائع القضية إلى منتصف أبريل الماضي، أثناء إنهاء مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود تصاريح مراكب الصيد بمنطقة رأس رايا بمدينة الطور، وخلال إنهاء تصريح للمركب المحروسة لصيد السنارة المملوكة للمدعو «إ .ح. م. ص»، 40 عامًا، وبرفقته المدعو «أ.م.م.ج»، 29 عامًا، مقيم بطور سيناء، وبحوزته سيارة شيفرولية «بيك أب»، ومعهم المدعو «خ.م.ح»، حديث السن، تلاحظ أن الأخير يحمل على ظهرة حقيبة سوداء، وبتفتيشها عثر بداخلها على 11لفافة كل لفافة تضم 6 «فرش حشيش».

وعلى الفور جرى إخطار رئيس مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود، وقائد وحدة الحراسة المتمركزة بمدينة طور سيناء، وبتفتيش المركب عثر بداخله على 9 لفافات داخل كل لفافة عدد 6 فرش حشيش، ليبلغ إجمالي المضبوطات 120 فرش حشيش.

وبمواجه المتهمين الثلاثة اعترف صاحب المركب بحيازته للمضبوطات بغرض تسليمها لمراكب في عرض البحر، واعترف أن المواد المخدرة ملك للمدعو «س.أ.ع»، مقيم بمنطقة المنشية بمدينة الطور .

وجرى التحفظ على المضبوطات والفلوكات المضبوطة والسيارة، وتحرير محضرا بالواقعة برقم 801 لسنة 2020 جنح الطور، و التحفظ على المركب بهيئة الثروة السمكية، و حجز المتهمين الثلاثة .

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين، ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة نقل مواد مخدرة، بقصد الاتجار ووزت الكمية المضبوطة ب12كيلو حشيش، وجرى تجديد الحبس للمتهمين وإحالة القضية الى محكمة الجنايات وقيدت برقم 196لسنة 2020كلى جنوب سيناء وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.