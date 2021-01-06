«كنت شاهد».. تفاصيل أقوال مصور فيديو وفيات مرضى الحسينية أمام النيابة

كشف «أحمد نافع»، مصور مقطع فيديو وفاة 4 من مصابي كورونا بعناية العزل في مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية، تفاصيل الأقوال التي أدلى بها أمام نيابة الحسينية بشأن الواقعة، مؤكدا أنه لم يكن مقبوضا عليه كما أشيع وإنما ذهب إلى النيابة كشاهد.

وقال «أحمد» لـ«الوطن» أنه فوجئ أثناء دخوله العناية المركزة المحتجزة بها عمته وعدد من المرضي بوفاة نحو 4 حالات بينما كان يحاول الأطباء والتمريض إسعاف مرضى آخرين، مضيفا أنه اعتقد أن ما حدث كان بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين.

وأضاف أنه علم أن سيارة الأكسجين التي كان من المفترض أن تزود خزان الأكسجين الموجود بالمستشفى بالكمية اللازمة تأخرت في الوصول حيث كان من المفترض أن تصل من إحدى مصانع تعبئة الأكسجين في الصالحية الجديدة في الرابعة عصرا يوم الوفاة إلا أن السيارة وصلت في الساعة 10 ونصف مساء والوفيات حدثت في الساعة التاسعة والنصف.

وأشار إلى أن خزان الأكسجين قبل يوم من الواقعة كان يوجد به 1800 لتر أكسجين ويوم الواقعة مع بداية النهار كان الخزان يوجد به 400 لتر فقط وليس 1700 لتر كما قال المسؤولون .

وحول كواليس دخوله العناية المركزة الخاصة بمبنى عزل كورونا، قال إن المستشفى كان يسمح بزيارة ذويهم من المرضى للإطمئنان عليهم ومنحهم بعض الأطعمة والفاكهة. ومضى قائلا: «المرضى في العناية المركزة يسمح بزيارتهم من الساعة الرابعة حتى الخامسة عصرا أما المرضى في غرف العزل العادية يمكن زيارتهم في أي وقت»، مشيرا إلى أنهم كانوا يرتدون الكمامة والجوانتي فقط.

ولفت إلى أنه علم بوفاة عدد من الحالات فصعد إلى العناية المركزة مباشرة وقام بتصوير المقطع لتوثيق الواقعة كدليل بحوزته يمكن الاستفادة به خلال التحقيقات لبيان ما إذا كان يوجد إهمال من عدمه.

وفيما يتعلق بإمكانية نقل العدوى حال توجههم إلى العناية أو أقسام عزل مرضى كورونا: قال: «أهلنا وملهمش غيرنا هنسيبهم يعني.. كنت بروح أزور عمتي .. وهي عمتي الوحيدة وكانت زيي أمي».