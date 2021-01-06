تنفيذ 13 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار و 949 مليون جنيه بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية البرنامج فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 13 ألف و 171 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة مليار و494 مليون و 243 ألف جنيه ، توفر 44 ألف و 311 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها».

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاءا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها 2300 مشروع بقيمة 260 مليون و 296 ألف و400 جنيه، يلاهما في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 620 مشروعا بقيمة 243 مليون جنيه، ثم مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها 1728 مشروعا بقيمة مئتان وثلاثة وثلاثون ألف جنيه و سبعة وستين جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.