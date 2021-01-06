نجاح عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا فى الأقصر

أعلن مستشفى الأقصر العام، نجاح عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ قليل، وقال الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر العام أن السيدة كانت تعاني من نزيف حاد وعلي الفور قام فريق من أطباء قسم النساء والتوليد بإجراء عملية ولادة عاجلة.

ضم الفريق الطبي إخصائي النساء والتوليد الدكتورة صباح حسين والدكتورة اسماء محمود وطبيب تخدير سحر عبد الحميد وتمريض عمليات سمر عبد العزيز وطبيب حضانة محمود حامد وتمريض حضانة غالية جابر.

وأكد «خلف»، أن المولود بحالة جيدة وجرى إيداعه حضانة عزل للملاحظة والمتابعة وتطهير غرفة العمليات قبل وبعد العملية لمنع انتقال العدوى.

وتعتبر عملية الولادة هى الثانية فى الاقصر منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، بعد عملية ولادة ناجحة أيضا لسيدة فى العقد الثالث من عمرها فى مستشفي العزل بالعديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة حيث تعافت السيدة بعد الولادة بعدة أيام.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء نجاح جراحة عاجلة لمريضة مصابة بالكورونا، لتركيب مفصل صناعي بالحزض في مستشفى بئر العبد المركزى.

وذكرت مديرية الصحة، في بيان صحفي، اليوم، أن المريضة عمرها 60 عامًا وتعانى من هشاشة فى العظام وكسر فى عنق عظم الفخذ الأيمن، ما استدعى إجراء جراحة استبدال مفصل الحوض بمفصل أسمنتى كامل ثلاثى الأقطاب، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة جداً، حيث أن المريضة تعانى أيضاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان الى أن الفريق الطبي ضم كل من الدكتور محمد سلامة مدرس وإستشارى جراحة العظام والمفاصل بطب جامعة القاهرة ، الدكتور محمود الوكيل مدرس وإستشارى التخدير بطب جامعة القاهرة ، الدكتور على العوضى أخصائى جراحة العظام بمستشفى بئر العبد المركزى ، الدكتور محمد حسن طبيب جراحة العظام المقيم بمستشفى بئر العبد المركزى ، وائل سلمى فنى العظام بمستشفى بئر العبد المركزى ، الى جانب الدكتور تامر حمدى مدير مستشفى بئر العبد المركزى.