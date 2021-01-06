«أمن المنافذ» يواصل ملاحقة المهربين.. ويضبط 35 قضية أمن عام

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن 4 قضايا تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل).

كما تمّ ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، مع ضبط 35 قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

وجرى ضبط 1316 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 163 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.