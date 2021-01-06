رئيس التحرير

محمود مسلم

«أمن المنافذ» يواصل ملاحقة المهربين.. ويضبط 35 قضية أمن عام

كتب:

الوطن
01:57 م | الأربعاء 06 يناير 2021
تهريب

تهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن 4 قضايا تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل).

كما تمّ ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، مع ضبط 35 قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

وجرى ضبط 1316 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 163 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

اقرأ المزيد:

حبس سيدة حاولت تهريب البانجو بين طيات ملابسها بالإسماعيلية

«تموين الإسكندرية»: القضاء على تهريب الدقيق قريبا بالدفع المقدم

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش

إحباط تهريب 162 ألف قرص أدوية مجهولة بميناء الدخيلة

جمارك دمياط تحبط تهريب 332 كيلو معسل إلى أستراليا

جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب قطع غيار سيارات أجنبية