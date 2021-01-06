محمد فؤاد يتحدى حلمي بكر بأغنيتين على طريقة المهرجانات الشعبية

كشفت مصادر لـ«الوطن»، أن الفنان محمد فؤاد، قد قرر مواصلة تقديم أغاني جديدة، على طريقة المهرجانات الشعبية، لا سيما بعد ردود فعل الجمهور تجاه أغنيته الأخيرة «في الحفلة».

واستقر محمد فؤاد، على أغنيتين جديدتين، ومن المُقرر البدء في تسجيلهما خلال الأيام القليلة المُقبلة، ويتعاون فيهما مع صناع المهرجانات أيضًا.

وكان محمد فؤاد، قد طرح قبل أيام أغنية «في الحفلة» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث حققت نحو ربع مليون مُشاهدة حتى الآن، وهي من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

وتقول كلمات الأغنية: «في الحفلة.. والساعة 12 والناس مالية المكان.. واللمة كبيرة جدا واقفين كدا ليه يا جدعان؟! شغل الإذاعة..علّي السماعة.. سيبك م الوقت..أنت ما صدقت..أفرح لك ساعة.. روّق يا برنس..وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود.. خليك موجود.. ما تعّلي السنس.. أرقص واتحر».

وكان الموسيقار حلمي بكر، قد شن هجومًا حادًا على الفنان محمد فؤاد، على خلفية اتجاهه لتقديم أغانٍ على طريقة المهرجانات الشعبية، إذ قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنت حر.. بس أنت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، أنت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك».

وأكد الفنان محمد فؤاد، عن طرحه أولى أغاني ألبومه الجديد، نهاية الأسبوع الجاري، حيث تحمل الأغنية اسم: «ليك»، واصفًا إياها بقوله «هتكون دلع الدلع».

وأوضح محمد فؤاد، في تصريحاتٍ تليفزيونية، أنه يعمل وفق خطة مدروسة للغاية، حيث طرح قبل أسابيع أغنية تصف حياة المواطنين وكورونا والشهداء، وكان على حلمي بكر الحديث عنها، ولكن مثل هذه الأغاني «مش بتأكل عيش».

وكان محمد فؤاد، قد استنكر هجوم حلمي بكر، عليه بسبب أغنيته الأخيرة، إذ قا: «أنا النهاردة مش عاوز أزعله في أي كلمة عشان ظروفه، بس اللي كتبه إمبارح تجاوز لا يُغتفر، لو إنت مين مش هعديه عليك لحد ولا بيجي نحيتك ولا بيتناقش معاك في أمورك أو أعمالك».