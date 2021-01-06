وزير التموين يفتتح المرحلة الثانية من مصنع استخلاص الزيوت ببورسعيد

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،، المرحلة الثانية من مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج وتعبئة الزيوت، اليوم الأربعاء، المتخصصة في استخلاص الزيت الخام بطاقة إنتاجية 1000 طن يوميا.

وتفقد الوزير مصنع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي ومنتجات الألبان «ريادة»، واطلع على خطوط الإنتاج وحجمه، وما يجرى ضخه منه بالسوق المحلي، وخطط التطوير المستقبلية.

كان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن إقامة مخازن إقليمية متطورة تكون بمثابة مخزون استراتيجي لمختلف السلع التى يحتاجها المواطنون، وتوفير أرض بمساحة 2300 متر لاقامة مخازن عليها بشرق بورسعيد.

وأكد مصيلحي أنه بصدد رفع مستوى كافة المخازن بالدولة وادخالها في منظومة مميكنة أسوة بتجربة بورسعيد وأشاد باستخدام المنظومة المميكنة فى الشركة العامة لتجارة الجملة ببورسعيد الأمر الذى يسهل إمداد البقالين بالسلع التموينية قبل بداية الشهر الجديد وتوفير كافة السلع بأسعار تناسب حاجة السوق

وأوضح الوزير، خلال زيارته لبورسعيد، اليوم، أنه يهدف إلى مناقشة التجار بشأن ما يجب أن يكون عليه سوق الخضار الجديد ومدى توافق الأسعار سواء جملة أو نصف جملة أو تجزئة، حتى لا تحدث أزمة.

وأشاد الوزير بدور محافظة بورسعيد في تبنيها مبادرة إنشاء أسواق حضارية توفر الوقت وهالك الخضروات من خلال عرضها بطريقة مميزة وخدمة منضبطة بالإضافة إلى محطة معالجة لتجميع باقي الخضروات غير المباعة وإعادة تدويرها.

وطالب المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا التى يعانى منها العالم ودعا المواطنين لمزيد من العمل والانتاج لاستمرار تنمية وتطوير الدولة

يذكر أن مصنع إنتاج الزيوت التابع للشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى على مساحة 14500 متر مربع، والمرحلة الثانية على مساحة 8000 متر مربع، والمرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، ويستوعب 500 عامل، وبتكلفة استثمارية تفوق 500 مليون جنيه. بينما تأسست "ريادة" منذ عام 2005، وهي شركة مساهمة مصرية وتعمل بالسوق المحلي، ومتخصصة في إنتاج وتوزيع الجبن وتمتلك 3 علامات تجارية خاصة بالسوق المحلى والتصدير.