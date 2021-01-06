وزراء الزراعة والري والصناعة يبحثون توفير مستلزمات منظومة الري الحديث

عقد اليوم وزراء الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتجارة والصناعة، اجتماعاً بتقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة آليات توفير مستلزمات مشروع تطوير منظومة الري الحديث والحقلي، وذلك لضمان ضبط الأسعار وتوافرها في الأسواق.

ومن جهته، أكّد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروع التحول لاستخدام نظم الري الحديث، والتي تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والميا ، كما أنَّها تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.

وأوضح وزير الري أنَّ الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع المهم ستسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع، مبينًا أنَّ المشروع يستهدف التحول لنظم الري الحديث في زمام مليون فدان كمرحلة أولى.

من ناحيته، أكّد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية توفير مستلزمات منظومة تحديث الري من الصناعة المحلية بهدف تشغيل المصانع الوطنية وأيضاً توفير فاتورة الاستيراد التي تستنزف العملة الصعبة، إضافة إلى ضمان توفير مستلزمات هذا المشروع القومي الذي يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وصرح وزير الزراعة بأنَّ المشروع سيتمّ تنفيذه على مرحلتين محدداً المكونات والأسعار الاسترشادية والمواصفات الفنية المطلوبة، وأيضاً المناطق المستهدفة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ على مستوى الجمهورية، لكي يتمّ توفير المستلزمات من أقرب المناطق المتاحة لها وبأقل تكلفة للنقل.

ومن جهتها، أكّدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية الالتزام بمعايير الجودة في المنتج المحلي حيث أن اعتبارات الجودة و التكلفة تُعد من أهم المعايير التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم المنتجات، مؤكّدة أنَّ وزارة الصناعة ستتواصل مع المصانع التي يمكنها المساهمة في توفير مستلزمات هذا المشروع القومي.