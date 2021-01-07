تعرف على الفئات المستحقة لمنح المشروعات من بنك ناصر الاجتماعي

يخدم بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، قطاعا كبيرا من الجمهور، مقدماً عددًا من المساعدات والإعانات النقدية للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع، منها خدمة منح المشروعات، وهي إحدى خدمات التكافل التابعة للبنك، والتي تصرف دفعة واحدة أو على دفعات، امتدادا لدور البنك الاجتماعي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، لتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، ضوابط وشروط الحصول على خدمة منح المشروعات من بنك ناصر الاجتماعي، الفئات المستحقة، الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وفقا لسياسة البنك المعلنة.

تفاصيل خدمة منح المشروعات المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ الهدف الأساسي من منح المشروعات، هو تحويل الطاقات المعطلة في الأسر الفقيرة إلى طاقات عاملة.

ـ تحويل الأسر الفقيرة من أسر تتلقى الإعانات إلى أسر منتجة تعتمد على نفسها.

ـ لذا تكون الأولوية في منح هذه المشروعات (للأسر الفقيرة التي بها أفراد قادرين على العمل).

الفئات المستحقة لمنح المشروعات من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أوضح بنك ناصر الاجتماعي أن جميع الأسر الأولى بالرعاية والتي لها القدرة على إدارة مشروع ومتابعته، تستحق منح المشروعات.

شروط الحصول على منح المشروعات من بنك ناصر الاجتماعي

ـ يشترط أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة «إثبات الدخل من عدمه».

ـ لابد من وجود ضامن (موظف بالحكومة، القطاع العام، أو المعاش) بتحويل المرتب أو المعاش عند الطلب.

ـ يشترط أن يتسلم المشروع عيناً وليس نقدا «مندوب من البنك ـ المستفيد».

المستندات المطلوبة للحصول على منح مشروعات من بنك ناصر

ـ استمارة طلب الحصول على مشروع تمليك وسائل الإنتاج بالفرع.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع، والضامن.

ـ الرقم التأميني لصاحب المشروع، والضامن.

ـ إثبات عنوان المستفيد ومكان المشروع.

ـ تعهد من اللجنة بمتابعة المشروع.

ـ محضر شراء وتسليم المشروع بالفرع.

إجراءات الحصول على خدمة منح مشروعات من بنك ناصر

الطريقة الأولى من خلال لجان الزكاة وذلك على النحو التالي:-

ـ يتقدم طالب المشروع للجنة الزكاة بطلب للحصول على مشروع تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج.

ـ تتقدم اللجنة للفرع للحصول على النماذج المعدة لذلك والموضح بها، بيانات عن المشروع؛ نوعه، قيمته، عدد الأقساط، طريقة السداد، فترة السماح، تكوين الأسرة، مكان المشروع، ضمان اللجنة، رأى الفرع، صورة البطاقة، الرقم التأميني.

ـ تتعهد اللجنة أمام الفرع بضمان المشروع وسداد الأقساط الشهرية.

الطريقة الثانية حالات فردية، من خلال الفرع مباشرة، وهي الحالات التي لا تجد لجنة زكاة قريبة منها تتوجه إلى أقرب فرع للبنك للحصول على المشروع المناسب لها بالشروط الآتية:-

ـ أن يكون من مستحقي الزكاة إثبات الدخل من عدمه.

ـ أن يكون لديه ضامن (موظف بالحكومة، القطاع العام، أو المعاش) بتحويل المرتب أو المعاش عند الطلب.

ـ أن يتسلم المشروع عينا وليس نقدا (مندوب من البنك ـ المستفيد).

ـ يسمح بإقامة مشروعات لأكثر من شخص حال احتياج المشروع ذلك ولا يسمح بإقامة مشروعات ضارة بالبيئة، الصحة، أو الأمن.