توزيع طن لحوم على الأقباط ‏بالشرقية بمناسبة أعياد الميلاد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ‏ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ودفع ‏عجلة البناء والتنمية لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

وثمّن المحافظ دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية، ومشاركتهم في تنمية المجتمع، وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجاً، مؤكدًا أن هذه الجمعيات أصبحت شريكًا أساسيًا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة لعدد من المطالب الجماهيرية الرامية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأشار سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، إلى أنه في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد، ومشاركة الأقباط أعيادهم، قامت الجمعية بتوزيع طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا من الأقباط وذلك بكنيستي ملاك ميخائيل ومارمينا بمركز أولاد صقر وكنيسة مريم العذراء بمركز أبو كبير.

وعبر الاقباط عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ‏النشطة والمساندة للفئات الأكثر احتياجاً.‏

وفي السياق نفسه، بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثولوكية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأب سمعان صبحي راعي الكنيسة الكاثولوكية والقس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية، والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان ولجموع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أكد محافظ الشرقية أن أعياد الميلاد هي أعياد المحبة والسلام مؤكداً أن قوة وصلابة نسيج الوطن الواحد هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم و التنمية المنشودة ومواجهة المحاولات اليائسة للمساس بالهوية الوطنية و أمن و أمان مصرنا الغالية و أبنائها مسلمين ومسيحيين .