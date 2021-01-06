المنوفية: غلق 224 منشأة خالفت الإجراءات الوقائية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.

وحررت محافظ المنوفية 249 محضرا «غرامات فورية»، لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وأغلقت 224 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم غلق 131 محلا تجاريا و28 ورشة و17 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 20 سرادقا «فرح وعزاء»، وفض 24 سوقا بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 3 مراكز تعليمية وصالة رياضية خلال يوم واحد بنطاق الوحدات المحلية.

وتأكيداً على تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية، تابع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين وذلك بالمرور على وسائل النقل الجماعي والمواقف للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وكذا متابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشداً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإرتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.