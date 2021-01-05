صحة المنوفية: «منصة أكسجين» لمتابعة شبكات الغازات بمستشفيات العزل

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه منذ بداية الموجة الثانية من أزمة كورونا، تم إطلاق "منصة أكسجين"، لمتابعة توافر غازات الأكسجين داخل جميع مستشفيات العزل على مدار الساعة، للتأكد من صلاحية شبكات الغازات وصيانتها بشكل دوري.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم الثلاثاء، إن يجري متابعة الوضع في مستشفيات العزل على مدار الساعة، من خلال التواصل الدائم والدعم الفني من وزاره الصحة، لتوفير احتياجات مستشفيات المحافظة من الأكسجين السائل لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وذلك تحت إشراف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وشدد "جودة" على وجود مخزون استراتيجي من الأكسجين، يتم تحديث معلوماته على مدار الساعة لجميع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وغيرها من الحالات المرضية الأخرى، التى يجري استقبالها في مختلف المستشفيات، مشدداً على المتابعة اليومية لمستشفيات العزل، للتأكد من الخدمات الصحية المقدمة للمصابين.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية المواطنين الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الوقوف في أماكن الزحام إلا بارتداء الكمامة، واستخدام المطهرات وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر.

وتم تخصيص 18 مستشفى بمختلف مدن ومراكز محافظة المنوفية، للعمل كمراكز عزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا، تشمل: مستشفى منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي، ومستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة، ومستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي.

بالإضافة إلى مستشفى حميات شبين الكوم، ومستشفى حميات منوف، ومستشفى صدر شبين الكوم، ومستشفى صدر منوف، ومستشفى حميات شنتا الحجر، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفي الهلال بشبين الكوم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون.