عميد طب بنها الأسبق: التأخير في علاج كورونا يتسبب في مضاعفات عديدة

نصح الدكتور أحمد الجزار، عميد كلية طب ببنها الأسبق، أستاذ الأمراض الصدرية، بأهمية العلاج المبكر لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بمجرد الإصابة باحتقان في الزور مع تكسير العظام فهذه بداية الإصابة بالفيروس، وهي تحتاج لتحاليل وتشخيص معملي لتأكيد الإصابة من عدمها، من خلال صورة الدم وسرعة الترسيب.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية، خلال الندوة التثقيفية التي نظمها مركز إعلام بنها بكلية الحقوق اليوم الأحد، على أن التأخير في العلاج يتسبب في مضاعفات لا حصر لها.

وأشار الجزار، إلى أنه جرى تشكيل فريق بحثي مصري، برئاسته، وبمشاركة 4 أساتذة من جامعتي بنها وكفر الشيخ منذ يونيو الماضي، وتم بدء العمل على 400 مريض كورونا بحالات بسيطة ومتوسطة وشديدة، عبارة عن 4 مجموعات كل مجموعة مكونة من 100 مريض، حيث أخذت مجموعة العقار ومجموعة أخرى أخذت الهيدروكسي كلوركين، ما أظهر نتائج مبهرة في العلاج لتبدأ المرحلة الثانية على 200 من المخالطين للمصابين والأطقم الطبية كعلاج وقائي لمدة أسبوعين، وكشفت النتائج عدم إصابة أي من الذين تمت عليهم التجربة عدا شخصين فقط أصيبا بالفيروس بسبب بداية العلاج في وقت متأخر وهو ما ننصح به أن يبدأ العلاج مبكرا وألا نتأخر في تشخيص حالة كورونا.

وأكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية، أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بمنهج اعتمد على كيفية الحفاظ على صحة المواطن، واعتبرته منذ البداية شريكا لها في إدارة الأزمة، من خلال إعلان الحقائق حول الإصابات والوفيات بشكل يومي، وتوعية المواطنين بأهمية اتباعه للإجراءات الاحترازية، محذرا من خطورة الانسياق وراء الشائعات المغرضة حول فيروس كورونا، التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وهلع المواطنين.

وأضاف الدكتور نصيف العفيفي، وكيل وزارة الصحة، عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات الصحية والتجهيزات الطبية التي اتخذتها الدولة المصرية لاقت استحسانا كبيرا من المنظمات الدولية، ما جعل الأخيرة تصنف مصر من أولى الدول في العالم التي تعاملت باقتدار مع فيروس كورونا.

أقيمت الندوة بحضور الدكتور رضا عبد الحليم، عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية، ومنى الحديدي، مدير مركز إعلام بنها، والدكتور محمد نصر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأدار اللقاء حسام إبراهيم وأمل عبد الكافي.