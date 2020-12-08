خلال ندوة بجامعة بنها.. خبراء يشيدون بتعامل الحكومة مع أزمة كورونا

أكد الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنها أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي ساهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلتها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.

وطمأن الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية في كلمته خلال الندوة التى نظمها مركز إعلام بنها بكلية التربية الرياضية اليوم الثلاثاء - الطلاب على الوضع الراهن فيما يتعلق بمحدودية انتشار الفيروس، وطرق الوقاية المستحدثة منه، مشددًا على عدم ترديد الشائعات فيما يتعلق بانتشار الفيروس، وتطبيق القانون بحسم لكل من يرتكب عملاً من شأنه إثارة الرعب والذعر في نفوس الطلاب دون دليل أو برهان، مناشداُ الطلاب ضرورة نقل التوعية والاستفادة من فعاليات الندوة لأصدقائهم وذويهم داخل وخارج أسوار الجامعة.

وقال الدكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة وعضو مجلس الشيوخ إن الدولة لم تكلف مريضا واحدا مصابا بفيروس كورونا أى مليم ويتم العلاج في مستشفيات العزل أو أى مستشفى آخر بالمجان مضيفا أن الإجراءات الصحية والتجهيزات الطبية التى اتخذتها الدولة المصرية لاقت استحسانا كبيرا من المنظمات الدولية جعلتها تضع مصر من أولى الدول في العالم التي تعاملت باقتدار مع فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بمنهج يعتمد على كيفية الحفاظ على صحة المواطن والاقتصاد المصرى عبر تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية حرصت منذ البداية أن يكون المواطن المصري شريك لها فى إدارة الأزمة من خلال إعلان الحقائق حول الاصابات والوفيات بشكل يومى.

شارك في الندوة منى الحديدى مدير مركز إعلام بنها وفريق عمل من الإعلاميات ضم سماح سيد أحمد ومى شوقي وأمل قنصوة ونهلة صالح وطلاب مختلف الفرق من طلاب كلية التربية الرياضية.