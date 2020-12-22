عميد طب بنها الأسبق: مصر بها 3 سلالات كورونا ولم تظهر أخرى جديدة

قال الدكتور أحمد الجزار، عميد كلية طب بنها الأسبق، إن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة، ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

وأشار إلى أن الدولة لن تسمح بدخول أي شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل، وعدم الاختلاط ودخول أي سلالة جديدة منتشرة بالخارج.

وناشد الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة، عضو مجلس الشيوخ، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الإدارة العامة لإعلام القليوبية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية التربية النوعية، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة؛ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تمر البلاد بسلام هذه الفترة الحرجة من انتشار فيروس كورونا.

وحذر الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية شباب الجامعة، من عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة المنتشرة حول فيروس كورونا، واصفا ما يحدث بحملات التضليل التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري إلى جانب خلق رأي عام مناهض لأداء الحكومة في هذا الملف.

وطالب المشاركون في الندوة التي حضرها الدكتور محمد إبراهيم، عميد الكلية، والدكتورة غادة شاكر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هاني شحاتة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، وأدارتها الدكتورة أمل وجيه قنصوة، مدير المكتب الفني لإعلام القليوبية، بضرورة الرد على الشائعات من خلال عرض الحقائق وتوفير المعلومات والبيانات.

وفي وقت سابق، سجلت محافظة القليوبية اليوم 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية. واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل اليوم 32 حالة إصابة بينما سجلت 4 مدن أخري صفر إصابة على مستوى المحافظة، هم شرق وغرب شبرا الخيمة والعبور وشبين القناطر ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 10785 حالة.