صيادلة الغربية تنعي الشهيد رقم «17».. توفى بكورونا

أعلنت نقابة الصيادلة بالغربية، وفاة الصيدلي الشهير «أشرف الفلال» بمدينة طنطا، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا وحجزه بالعزل الصحي حتي وافته المنيه وجاري تغسيله وتسليم جثمانه الي أهله وذويه .

ونعى الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة، الصيدلي الراحل لافتا إلى أنه شهيد صيادلة الغربية رقم «17»، منذ بدء جائحة كورونا، وتابع: «نسأل الله العظيم الرحمة والمغفرة والعتق من النار وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وأوضح نقيب الصيادلة، أن النقابة بصدد حصر أسماء شهداء الصيادلة خلال جائحة كورونا بالتنسيق مع اللواء طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، لإطلاق أسماءهم علي شوارع وميادين ومؤسسات حكومية تخليدا لذكراهم.

وأشار إلى تخصيص خط ساخن وغرفه عمليات للتعاون مع أسر وعائلات الصيادلة المصابين بالفيروس للمساعدة في توفير العلاج والعزل بكافه مستشفيات الصدر والحميات والعامة .

وكان الصيدلي الراحل ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس، وزكام صاحبه سعال جاف، وخضع للعزل والعلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة حتي وافته المنية.

في المقابل واصلت مديرية الصحة بمحافظة الغربية رفع حاله الطوارىء والاستعداد القصوى من خلال استقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوي فيروس كوفيد 19.

كما أعطي وكيل الصحة بالغربية توجيهاته الي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة بأهمية إجراء جولات ميدانية لمتابعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لكافة الحالات فضلا عن اتخاذ كافه الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أهمية توافر كافة المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على أرواح المواطنين، لافتًا إلى الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى والزائرات للتوعية بسبل الوقاية من الفيروس وطرق العلاج بالعزل المنزلي لتأمين حياة المواطنين.