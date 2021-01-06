فصل الفيشة بعد الاستخدام.. طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 5 نصائح لربات البيوت، بضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية، خاصة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه إذا لم تستخدم بشكل سليم.

وحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية مستهلك مرفق الكهرباء بالطرق السليمة، لترشيد استهلاك الكهرباء.

طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسبا لاحتياجاتك اليومية، واختر النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- اغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط، ولا تزيد كمية المياه

4– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

5- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي، بعد الانتهاء من الاستخدام.

أهم خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء:

- افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية كالتليفزيون والميكروويف والغلاية الكهربائية، وغيرها قبل الخروج من المنزل، وفي أوقات الذهاب إلى النوم.

- اعتمد على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة كالمصابيح الفلورسنت، بدلا من العادية في الإضاءة، حتى إن كانت أغلى ثمنا، ولكنها موفّرة على المدى البعيد.

- اعتمد قدر الإمكان على ضوء الشمس الطبيعي في فترة النهار، وأغلق الإضاءة والإنارة في الغرف غير المشغولة عند مغادرتها.

- لا تترك السخان الكهربائي متصلا بالمصدر الكهربائي حال عدم استخدامه فترات طويلة، وعليكِ ضبط درجة الحرارة كي لا تتجاوز 45 درجة مئوية على أقصى تقدير.

- افصل الهاتف والبطاريات فور اكتمال الشحن.

- استخدم مروحة السقف أو المروحة العادية إذا كان الجو معتدلا، ولا تلجأ للمكيف الكهربائي إلا في الحرارة المرتفعة للغاية.

- حاول ملء الغسالة إلى أقصى حد مسموح الاستخدام به؛ للحد وتقليل عدد مرات التشغيل.

- انزع سلك الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة من القابس الكهربائي فبعضها يستهلك الكهرباء حتى حال إغلاقه؛ لأنه يكون في وضع الاستعداد.

- لا تعتمد على إضاءة السقف فقط، بل يمكنك الاعتماد على الإضاءة الموجهة كالأباجورات والأبليكات التي يمكن أن توجهها في المكان الذي تحتاج إليه فقط.

- أطفئ الأنوار الخارجية ليلا، ونظف أغطية المصابيح دوريا، من أجل إضاءة أكثر بمصابيح أقل.

- اختر الأجهزة الكهربائية المدعمة بخاصية ترشيد استهلاك الطاقة Energy Star، حال الحاجة إلى تجديد الأجهزة الكهربائية.