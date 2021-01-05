2.5 مليار جنيه لتطوير شبكة توزيع الكهرباء في البحيرة في 7 سنوات

أبرز الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ففي نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والتي يضم موقعها الجغرافي العديد من مشروعات إستصلاح الأراضي ووجود عدد غير قليل من المواقع الصناعية، وتقدم الشركة خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث تمتد باتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم، وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية ، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حي العامرية).

ويبلغ عدد المشتركين بها 2,5 مليون مشترك منهم 800 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الأغراض (الصناعية - الزراعية - المرافق - منزلية - تجارية - أغراض أخرى)، تمّ تنفيذ لعمليات الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء محافظة البحيرة، ومحافظة مطروح، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، قرى حي العامرية بمحافظة الإسكندريةـ وبلغ قيمة المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 نحو 2,5 مليار جنيه.

وحول مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بلغت الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والذي يتمّ تمويله من الخزانة العامة للدولة والمنوط بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تنفيذه تكلفة قدرها 240 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي عدد القرى المستفيدة والصادر لها أوامر تنفيذية خلال الثلات سنوات من هذا المشروع 250 قرية بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة»، تم تطوير شبكة الكهرباء بعدد 13 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 58 مليون جنيه ضمن قرى المرحلة الأولى من مشروع المبادرة الرئاسية.

وفي مجال الطاقة المتجددة تمّ استلام وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 10م.وات بتكلفة إجمالية 24.4 مليون دولار، وتم ربط 48 محطة شمسية بإجمالي قدرة 3723.625 ك.وات من بينهم 11 محطة ملك للشركة بقدرة 262.265 ك.وات، و37 محط ملك للغير بقدرة 3461.36 ك.وات

تم تركيب 11 محطة أعلى مبانى الشركة بإجمالي تكلفة قدرها 3,5 مليون جنيه كالتالى من بينهم 6 محطات تنفيذ شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء منذ حصولها علي شهادة التأهيل.

وفي مجـال ترشـيد الطـاقة تم بيع عدد 1,5 مليون لمبة LED بقدرات 4، 6، 9 وات بمنافذ قطاعات الشركة للمشتركين ترشيدا لاستهلاك الطاقة.