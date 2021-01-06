«الموسيقيين» بعد اتجاه محمد فؤاد للمهرجانات: «معندناش أزمة»

أكد المايسترو أحمد رمضان، سكرتيرعام نقابة المهن الموسيقية، إنه لا توجد أي أزمة بعد إتجاه الفنان محمد فؤاد إلى تقديم أغانٍ على طريقة المهرجانات الشعبية، أو التعاون مع صُنّاعها.

وقال أحمد رمضان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ محمد فؤاد لن يُضحى بتاريخه الفني، لغناء كلمات مُبتذلة، إذ أنه يحرص على تقديم أغانٍ ذات فكرة جيدة، وغناء كلمات لا تخدش الحياء العام، كما أن غالبية الوطن العربي بات يسمع موسيقى المهرجانات حاليًا.

موضحا أن أزمة النقابة مع صُنّاع المهرجانات، كانت تكمن في نوعية الكلمات المُقدمة للجمهور فقط، وليس النوع الموسيقى، متابعًا: «الناس كلها هترحب بالمهرجانات والموسيقى بتاعتها لو اتقدمت بكلمات كويسة بعيدًا عن خدش الحياء».

وكان الفنان محمد فؤاد، قد أثار جدلًا واسعًا بعدما طرح أغنية جديدة على طريقة المهرجانات الشعبية، تحمل إسم «في الحفلة» وهي من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

وحققت الأغنية نحو ربع مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، قبل أسبوع تقريبًا.

وتقول كلمات الأغنية: «في الحفلة.. والساعة 12 والناس مالية المكان.. واللمة كبيرة جدا واقفين كدا ليه يا جدعان؟! شغل الإذاعة..علّي السماعة.. سيبك م الوقت..أنت ما صدقت..أفرح لك ساعة.. روّق يا برنس..وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود.. خليك موجود.. ما تعّلي السنس.. أرقص واتحرك.. وبلاش تتفرج.. فكها كدا.. واقف قافش ليه.. ما تجرب مرة.. في الحفلة كتير..وكتير قمامير».

وكان الفنان حلمي بكر، قد شن هجومًا حادًا على الفنان محمد فؤاد، بعد اتجاهه إلى تقديم أغانٍ على طريقة المهرجانات، حيث بعث رسالة عبر«الوطن» في وقتٍ سابق، قائلًا: «أنت حر.. بس أنت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، أنت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك».