القليوبية تسجل 76 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 10 حالات ببنها

سجلت مراكز العزل والمستشفيات بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم السابع على التوالي، بعد أن سجل اليوم 30 حالة إصابة جديدة، جاء بعده في الترتيب مركز طوخ، مسجلاً 12 حالة، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة، منذ بدء الجائحة حتى اليوم، عند 11 ألف و558 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية للأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 851 حالة إصابة، والعبور 184 حالة، والقناطر الخيرية 720 حالة، وبنها 3573 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1197 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1275 حالة، وشبين القناطر 803 حالة، وطوخ 1438 حالة، وقليوب 782 حالة، ومدينة قها 70 حالة، وكفر شكر 665 حالة إصابة"

وأعلن مستشفى بنها التعليمي، برئاسة الدكتورة أمنية خليفة، خروج 10 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا، واستقرار حالاتهم بعد ورود سلبية المسحة التي تم سحبها لهم، مع استمرار فترة العزل المنزلي، حتى التأكد من تمام الشفاء للحالات.

وأوضح المستشفى، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المحجوزة بالقسم الداخلى 56 حالة، من بينهم 16 حالة بالرعاية المركزة، مع تم تسجيل حالتي وفاة، مؤكداً استقرار حالة شبكة الأكسجين بالمستشفى، وتعمل بكامل طاقتها.

فيما شهدت مستشفى الأطفال التخصصي ببنها تعافي الطفلة "أيرين"، 6 سنوات، من إصابتها بفيروس كورونا، كأول حالة يتم عزلها بمستشفى الأطفال، والذي خصص له الدور الثاني بالمستشفى، منذ بدء الموجة الثانية لكورونا.