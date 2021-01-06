بدأت بـ«بحبك موت» وانتهت بـ«هوا معدي».. قصة غرام الهضبة ودينا الشربيني

طيلة السنوات الثلاث الماضية، تعايش الجمهور مع قصة ارتباط الفنان الكبير عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، اللذان كانا يظهرا مع بعضهما البعض طيلة الوقت، مؤكدين على قصة حبهم والتغيرات التى حدثت فيهم بسبب إرتباطهم ببعض دون التأكيد أو الاعلان على زواجهم او خطبتهم رسميا.

بحبك موت

قصة "دياب" ودينا الشربيني بدأت تنتشر فى الوسط الفني والإعلامي مع بداية عام 2017، وتكللت تلك القصة بأغنية عمرو دياب الشهيرة "يا أجمل عيون" والتى اشتهرت بأغنية برج الحوت والتى تقول كلماتها «والله بحبك موت وأحب برج الحوت»، والتى أكد البعض الى ان شاعر الاغنية قد كتبها لفنانة اخرى، ولكن الأغنية كانت تصف علاقة عمرو بدينا الشربيني خاصة وانها من مواليد برج الحوت.

يا ساحر

وإستمرت العلاقة لمدة ثلاثة سنوات، قدم فيها "دياب" عدد من الأغنيات التى قد أكد البعض على انها مكتوبة خصيصا لـ دينا الشربيني مثل أغنية «يا ساحر»، والتى أيضا قيل ان عمرو دياب سخر من زوجته زينة عاشور فى أغنية «انت مغرور» بسبب فارق الحياة الذى عاشه مع دينا الشربيني، فكان يقول فيها «انت زي الزينة ديكور، واللى عاشرك معذور».

يوم تلات

وإكتملت قصة الحب بأغنية «يوم التلات» التى وصف عدد من جماهير عمرو دياب بكونها الفتاة السمراء التى يشدو لها فى الاغنية والتى خرجت دينا فى احدى البرامج التلفزيونية وأعربت عن سعادتها بالوصف الذى تم وصفها به، وإستكمل "دياب" قصة الحب بظهور دينا فى كليب اغنيته الشهيرة «أماكن السهر» والتى قال فيها «ده حبيبي لو نزل على الارض في ناس تعتزل»

شكرا

ولكن جاء شهر نوفمبر الماضي ليكتب النهاية فى قصة حب وعلاقة عمرو ودينا الشربيني، وذلك بعد أن تم الانفصال بينهم، والذى أشعل مشكلة الانفصال هو تقديم عمرو دياب أغنية «شكرا» فى البومه الاخير والتى يقول فيها «هوا قدامك معدي» التى ربط البعض فيها أن كلمات الاغنية تدور حول دينا الشربيني.