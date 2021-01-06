فخري الفقي بعد تعيينه بـ«النواب»: الإصلاح الهيكلي على رأس أولوياتي

وجه الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، عضو مجلس النواب بالتعيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته التي يعتز بها، ما يجعله يبذل أقصى ما في جهده، من أجل تقديم شيء إلى الوطن، مؤكدا أن جهوده ستنصب على اللجنة الاقتصادية.

وقال «الفقي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإصلاح الهيكلي يأتي على رأس أولوياته داخل مجلس النواب؛ إذ أنه كي تتحقق خطوات ناجحة في هذا الملف، فإن الأمر يحتاج إلى تضافر كل الجهود، بالتنسيق بين الجهات الحكومية كافة، والبنك المركزي، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الهيكلي يحتاج إلى فك التشابكات بين القطاعات التي بها تشوهات؛ إذ أنه يعطي زخم للنمو الاقتصادي بشكل أكثر، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية، والتي حققت مصر بها استقرارا ملحوظا، ستكون مساندة لنجاح ملف الإصلاح الهيكلي.

وأوضح فخري الفقي، أن الإصلاح الهيكلي يتمثل في الرقمنة الاقتصادية، ودمج الإقتصاد غير الرسمي في الرسمي، كذلك الشمول المالي، بالإضافة إلى دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بالتعاون مع القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة في الفترة المقبلة، من خلال الصندوق السيادي، متابعا: «لابد من مساندة القطاع الخاص من أجل تأهيله للمشاركة في التنمية، حتى يتمكن من لعب الدور المنوط به للمشاركة مع الحكومة، ليصب كل ذلك في مصلحة المواطن».

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ملف الديموغرافية، موضحا أن المشكلة السكانية لابد من التعامل معها بشكل ذكي؛ إذ أن التكدس السكاني وصل إلى 8%، وهناك 20 مدينة جديدة، ولابد من إيجاد تحفيز للأجيال المقبلة، للانتشار في ربوع مصر، بإعطاء مزايا للمقدمين على الزواج، من أجل الاكتفاء بإنجاب 2 فقط، مؤكدا أن الزيادة السكانية قضية أمن قومي؛ إذ أنها تؤدي إلى العشوئيات، وزيادة نسب الفقر والتعدي على الأراضي الزراعية.