إحلال السلام مع إسرائيل.. السودان يوقع اتفاقية «إبراهام»

وقع السودان، اليوم، بنود اتفاقية إبراهام رسميا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارة وزير الخزانة ستيفن منوشين للعاصمة الخرطوم، الذي مثل الجانب الأمريكي، بينما مثل الجانب السوداني في التوقيع وزير العدل، نصر الدين عبدالباري.

وتضمنت الاتفاقية على إحلال السلام مع إسرائيل، وقال وزير العدل السوداني، إن بلاده تبارك ما وصفه بـ التقارب الكبير، بين إسرائيل ودول المنطقة وانطلاق العلاقات الدبلوماسية معها، وفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

ونصت الاتفاقية على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام، وأوضحت بنود الإعلان أن أفضل الطُرُق للوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة وأن ينعم مواطنو المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السودان سونا.

وتضمنت زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى السودان توقيع مذكرة تفاهم بخصوص القرض التجسيري الذي ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بموجبه بسداد متأخرات السودان لمجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي.

وأوضحت وزارة المالية في بيان، اليوم، ان استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية يعتبر إنجازاً للحكومة الانتقالية، وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان.

والتقى منوشين خلال زياراته رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الذي وصف الزيارة بـ قفزة تاريخية في العلاقة مع واشنطن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، متابعا: رحبتُ اليوم بالسيد ستيفن منوشين في زيارة تاريخية كأول وزير للخزانة الأمريكية يزور السودان.

وشهدت العلاقات الأمريكية السودانية تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، تضمن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا، في 14 ديسمبر الماضي، ثم إعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 من الشهر نفسه.