عمره 4 سنوات.. «حازم» أصغر ضحايا حادث المعتمرين المصريين

كشفت وثائق التحنيط وخلو الجثمان الصادرة عن مركز الطب الشرعي في تبوك بالسعودية أن من بين ضحايا حادث المعتمرين المصريين طفلا يدعى حازم يبلغ من العمر 4 سنوات بين الوفيات الثلاثة من بين 16 تعرضوا للحادث.

كما تشير وثائق التحنيط الخاصة بإجراءات نقل الجثامين إلى مصر أن الطفل حازم كان بصحبة والده هشام رجب محمد وعمره 30 عاما.

وكشفت مصادر بالجالية المصرية لـ«الوطن» موعد وصول جثامين المعتمرين المصريين ضحايا حادث السير في تبوك، وذلك في العاشرة صباح غد الخميس إلى مطار القاهرة الدولي.

وتتحرك جثامين 3 ضحايا للحادث من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية الساعة 8:55 بعد نقلها من مطار مدينة تبوك لتصل الجثامين الساعة العاشرة صباح غد.