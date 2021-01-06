بعد نجاح «في الحفلة».. محمد فؤاد يبدأ فى طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد

بدأ الفنان الكبير محمد فؤاد، في الإعداد لطرح أولى أغنيات البومه الجديد الذى لم يستقر بعد على اسمه، خلال الايام القليلة المقبلة بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 10 سنين.

أولى أغنيات فؤاد الجديدة ستحمل اسم «ليه»، وذلك بعد نجاح أغنية فى الحفلة التى كان قد طرحها منذ عدة أيام وصاحبها هجوم من بعض النقاد والموسيقيين ولكنها استطاعت ان تتجاوز حاجز المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وكان محمد فؤاد، قد طرح قبل أيام أغنية «في الحفلة» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

وتقول كلمات الأغنية: «في الحفلة.. والساعة 12 والناس مالية المكان.. واللمة كبيرة جدا واقفين كدا ليه يا جدعان؟! شغل الإذاعة..علّي السماعة.. سيبك م الوقت..أنت ما صدقت..أفرح لك ساعة.. روّق يا برنس..وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود.. خليك موجود.. ما تعّلي السنس.. أرقص واتحر».

أوضح محمد فؤاد، في تصريحاتٍ تليفزيونية، أمس أنه وضع خطة مدروسة للغاية، حيث طرح قبل أسابيع أغنية تصف حياة المواطنين وكورونا والشهداء، وهي اغنية شكوى الى الله التى كان قد صورها فى مدينة الفيوم وكانت تبدو كأنها اغنية دينية

وكان محمد فؤاد، قد أعرب عن غضبه من هجوم حلمي بكر، عليه بسبب أغنيته الأخيرة، إذ قال: «أنا النهاردة مش عاوز أزعله في أي كلمة عشان ظروفه، بس اللي كتبه إمبارح تجاوز لا يُغتفر، لو إنت مين مش هعديه عليك لحد ولا بيجي نحيتك ولا بيتناقش معاك في أمورك أو أعمالك».

يذكر ان اخر البومات محمد فؤاد كان البوم بين ايديك الذى صدر عام 2010 وتضمن 10 أغنيات