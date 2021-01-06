زايد الصالح يطلق «وثقت بشخص» عبر «يوتيوب» (فيديو)

أطلق الفنان السعودي زايد الصالح أغنيته الجديدة «وثقت بشخص» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقناته الرسمية بموقع الفيدوهات العالمي «يوتيوب».

وجاءت الأغنية من كلمات يزيد والحان عابر ومن توزيع ومكساج الموزع عارف عامر وتقول كلماتها:

وثقت بشخص مايسوى

ولا يستاهل احساسي

وظنيته كفو والله

ولكن خابت ظنوني

يبي ياخذ ولا يعطي

يبي ياخذ بعد اكثر

وانا مصدوم من قلبي

وشكلي يكسر الخاطر

قوية حيل في حقي

أحب انسان مع ثاني

وانا الي كنت ماقصر

لو انه يطلب عيوني

انا بدعس على قلبي

عساه يجيه ما جاني

عزيزه انتي يانفسي

وابد ما اسمح تهوني

هلا بك خطوة الفرقا

هلا بك شامخ راسي

هو الخسران دام انه

نعم لا شئ من دوني

ابضحك وانسى هالقصه

واعيش لنفسي وناسي

كذا نفسيتي مرتاحه

وربي بالسماء عوني

وعلى جانب أخر كان الفنان السعودي زايد الصالح، قد أطلق أخر، ألبوماته الغنائية بعنوان «يلاحقني» والذي تضمن أربع أغنيات منوعة في ألوانها الموسيقية هي "يلاحقني"، من كلمات الشاعر سعيد النعيمي، ومن ألحان جسام، توزيع محمد السلطان، "لا تنشغل" من كلمات خالد العوض، وألحان بدر الذوادي وتوزيع هشام السكران، "على ايش" من كلمات رياض العوض، وألحان بدر الذوادي، توزيع زيد نديم، و"اوفر دوز" من كلمات أشرف محمد أديب، وألحان رضوان الديري، وتوزيع رشيد محمد علي.

يذكر أن الفنان زايد الصالح طرح العديد من الأغنيات السنجل والتي لاقت نجاحًا كبيرًا، وحققت صدى واسعًا، بالإضافة إلى مشاركاته الناجحة في الحفلا.