القصة الكاملة لمقتل سائق على يد زميله بالهرم.. كان سكران وعاكس أخته

وصلة من المزاح تخللت جلسة سمر وشرب عدد من زجاجات البيرة وتدخين سجائر الحشيش، كانت كفيلة بتغييب الوعي وانقلاب الهزل إلى جد، لتنتهي ليلة الاثنين الماضي، بجريمة قتل، حيث المتهم والضحية لم تتخط أعمارهما الـ18سنة، بسبب تحرش أحدهما بشقيقة الآخر، لتنتهى صداقتهما بمقتل أحدهما وبقاء الثاني فى السجن ينتظر حكمه من القضاء.

أصحاب من زمان:

محمد قورة وصديقه إيهاب، اسمان ارتبطا بشكل وثيق بسبب قوة علاقة الصداقة التي جمعتهما منذ فترة طويلة، حيث تعرفا إلى بعضهما بعد ترك المدرسة، والعمل كسائقين لـ «توك توك» في منطقة المريوطية بشارع الهرم في الجيزة، اعتاد الثنائي على إنهاء ورديتهما في الـ 11 من مساء كل يوم، والجلوس مع بعض أصدقائهما للترفيه عن أنفسهما من عناء اليوم، إلاَ أن حداثة أعمارهما وتواجدهما في الشارع بشكل مستمر، مع غياب الرقابة من الأسرة، جرفهما إلى طريق المخدرات والإدمان وارتكاب عدد من وقائع السرقة بالإكراه وترويع المارّة واختلاق المشاكل.

القتل تحت تأثير المخدرات:

بالقرب من منطقة ترسا بشارع الهرم، وتحديداً بجانب الطريق العام، وقعت جريمة القتل، حيث بدأت الواقعة كما يرويها أحد شهود العيان، والذي يعمل بائع شاي في موقف الميكروباصات، أنّه أثناء وجوده فى مكان عمله، فوجئ بنشوب مشادة كلامية بين الصديقين إيهاب ومحمد.

ويقول الشاهد، وهو يشير بإصبعه صوب مسرح الجريمة: «الحادثة حصلت هنا في الشارع فوق كومة الرمل اللي هناك دي، كانوا أكتر من الأخوات وقاعدين بيشربوا بيرة وبيضربوا حقن وبيهزروا وبيضحكوا، فجأة لقيتهم بيشتموا بعض وبعدين واحد طلع سكينة صغيرة والتاني كان معاة زي معلقة كده بس مسنونة، ولقيت إيهاب بيطعن محمد فى قلبه».

متعاكسش أختي:

يلتقط شاهد عيان آخر، طرف الحديث، حيث التقطت أذناه سبب الخلاف الذي أدى لارتكاب الحادث ويقول: «العيال شربوا وبقوا سكرانين ومش داريين بحاجة فاللي قتل بيقول للقتيل أنت ليه بتعاكس أختي، أنا بحذرك ومالكش دعوة بيها، فالتاني قاله أعاكس وأتحرش براحتي، وشدوا مع بعض وكل واحد رفع على التاني سلاح أبيض بس إيهاب سبق محمد وقتله».

القاتل يسلم نفسه:

وأضاف الشاهد، أنه أثناء وقوع الحادث كان الطرفان تحت تأثير المخدر: «القاتل بعد ما فاق راح سلم نفسه للشرطة واعترف بجريمته»، بينما غادر أهل المجني عليه المنطقة لدفنه في مقابر العائلة بمحافظة المنيا.

من جانبها، أمرت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وبعد معاينة الجثة تبين تعرّض المجني عليه لطعنة في القلب بآلة حديدية، وحرّزت النيابة أداة الجريمة، وذكرت تحريات المباحث أنّ الواقعة كانت بسبب تحرش الضحية بشقيقة المتهم.