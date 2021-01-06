إزاى تحضر مطهر الأسطح في المنزل وتوفر أموالك؟.. «الصحة» تجيب

أموال كثيرة ينفقها المواطنون في شراء المطهرات، بسبب كثرة التعقيم الدوري؛ إذ إنه من الضروري قيام المواطن به تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحديدا بعد زيادة حالات الإصابة.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، فإن هناك طريقة مُبسطة يمكن اتباعها لتحضير مطهرات الأسطح، بدلا من شرائها من المتاجر.

طريقة تحضير المطهرات

ويمكن تحضير المطهر من إحضار 1 ملل من الكلور المركز أو 50 ملل من الكلور التجاري، بما يعادل فنجانا صغيرا مع إضافة 1 لتر ماء على أي منهما.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تلك المطهرات تستخدم لتطهير الأسطح بشكل يومي، ومنها الأثاث والأدوات ومقابض الأبواب والمطبخ والحمامات.

منظمة الصحة العالمية

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنها رشحت مُطهرا يمكن استخدامه في مسح الأسطح للوقاية من مرض «كوفيد-19»؛ إذ نوهت إلى أنه في حال كانت الأسطح متسخة، فيجب مسحها في البداية بصابون منزلي عادي أو مُنظِّف، ثم تشطف بالماء الجاري.

وأوضحت «الصحة العالمية»، أنه يمكن في الخطوة التالية لذلك استخدام مطهّر منزلي عادي، مثل المُبيِّض – تقضي المادة الفعَّالة (هيبوكلوريت الصوديوم) في المُبيِّض، على الجراثيم والفطريات والفيروسات.

وحثت «الصحة» على ضرورة الحرص على حماية يديك عند استخدام المُبيِّض (بارتداء قفازات مطاطية على سبيل المثال)، وتخفيف المُبيِّض بالماء، حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

ضرورة تنظيف الأسطح

ووفقا لـ«الصحة العالمية»، فإن هناك عددا من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها في تطهير الأسطح، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من بينها مسحها بشكل دوري ومنظم، ومن بين الأسطح الصلبة الترابيزات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والريموت والكمبيوتر ودورات المياه والأحواض، كما يفضل استخدام درجة حرارة عالية، لغسل الملابس والفوط والبياضات.

ويفضل التخلص من أدوات التنظيف بشكل سريع، وعدم تركها في سلة المهملات لوقت طويل، حرصا على صحة أفراد الأسرة أو المؤسسة التي تعقم الأسطح بها.