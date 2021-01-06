انخفاض أسعار الذهب 15 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا في محلات الصاغة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير، بقيمة تقدر بـ15 جنيها، وذلك بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، ومع بدء تصاعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تأثر الاقتصاد العالمي بما أحدثته الجائحة من تراجع.

وترصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب، انخفاضا في نهاية اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 946 و949 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 828 و830 جنيها، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 بين 710 و711 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى 6 آلاف و640 جنيها.

رحلة الذهب خلال العام الماضي

وعلى مدار العام الماضي، ومع بدء تصاعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا شديدا، بسبب تراجع الاقتصاد الأمريكي العالمي وانخفاض سعر الدولار أمام المعدن الأصفر، بسبب لجوء المستثمرين للذهب كونه الملاذ الآمن الوحيد لحمايتهم من الأضرار الاقتصادية، ما جعل الذهب يحقق أفضل أداء سنوي منذ 2010 بتخطيه حاجز الـ1000 جنيه، ولكنه سرعان ما تراجع ليقترب سعره من المعدلات الطبيعة.