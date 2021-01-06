وزارة الدفاع الأمريكية ترفض إرسال تعزيزات إلى واشنطن لمواجهة المتظاهرين

رفض القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلير، طلبا لإرسال تعزيزات إلى العاصمة واشنطن، بعد طلب عمدة واشنطن، تدخل الحرس الوطني، إثر اقتحام المتظاهرين لمبنى الكابيتول (مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة)، وفقا لما نشرته شبكة «فوكس نيوز».

واندلعت اشتباكات داخل منبى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين من أنصار دونالد ترامب، وجرى إطلاق الغازات المسيلة للدموع داخل المبنى، وجرى إعطاء أعضاء مجلس النواب أقنعة غاز كانت تحت المقاعد.