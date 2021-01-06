جولة تفقدية لوزير الرياضة بصالة 6 أكتوبر استعدادا لمونديال اليد

نفذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، جولة تفقدية للصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر، التي من المقرر أن تقام فيها بطولة العالم لكرة اليد.

يأتي ذلك في إطار الجولات التفقدية التي ينفذها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفي إطار الوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد، التي ستنطلق في غضون أيام قليلة.

وأكد «صبحي» أن العمل يجري علي قدم وساق، لوضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الفرق المشاركة في البطولة، والعمل علي خروجها بالشكل الملائم لاسم ومكانة مصر الدولية، مشيرا إلى أن الصالات المستضيفة للبطولة تعد صروحا رياضية عملاقا، وستصبح خلال السنوات المقبلة أحد أهم الإمكانيات الرياضية التي تمتلكها الدولة المصرية، لوضعها في مصاف الكبار، سواء في استضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية العالمية، أو إتاحة البنية الرياضية العالمية للمنتخبات المصرية، بما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف منافساتهم القارية والعالمية والأولمبية.

ويزور وزير الشباب والرياضة، غدا، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، للاطمئنان على الجاهزية الكاملة للصالات المستضيفة كافة لمنافسات المونديال.