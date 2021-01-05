مايكل مورجان: اكتشافات إصابات «تحور كورونا» بأكثر من ولاية أمريكية

قال الدكتور مايكل مورجان الباحث في مؤسسة لندن للدراسات الاستراتيجية، إنه جرى كشف الطفرة الجديدة لفيروس كورونا في عدة ولايات أمريكية منها كاليفورنيا وفلوريدا، مشيرًا إلى أن نسبة العدوى الخاصة بالفيروس المتحور تفوق الفيروس العادي بأضعاف الفيروس الذي اجتاح العالم في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت عملية التلقيح على نطاق واسع، لكن لم يجر التوصل إلى الأعراض الجانبية بشكل كبير.

التظاهرات ستعترض على نتيجة الانتخابات

وأضاف مورجان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج «من مصر» عبر شاشة «CBC»، أن ولايات أمريكية كثيرة بدأت تشدد الإجراءات الاحترازية: «واضح أن هناك انتشار سريع للتحور الجديد»، مشيرًا إلى البلاد ستشهد مظاهرة على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي خسرها الرئيس الحالي دونالد ترامب: «التظاهرات ستعترض على العملية الانتخابية».

وتابع: «في 6 يناير من المفترض أن يصدق الكونجرس بشكل نهائي على هوية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن هناك 12 سيناتور و140 من أعضاء الكونجرس قالوا في تصريحات إعلامية إنهم سيعترضون على هذا التصديق وهذا ما يجعل كل غرفة تجري اجتماعا خاصا لمدة ساعتين من أجل المناقشة والتصويت للتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية».

الجمهوريون يريدون تأجيل التصديق على النتيجة 10 أيام

وأردف، أن المظاهرات تستهدف تشكيل نوع من الضغط الشعبي على الكونجرس الأمريكي لإعادة النظر في التصديق على هذه النتيجة وليس قلب النتيجة: «كل ما يطلبه الجمهوريون الآن أن ينتظر الكونجرس لمدة 10 أيام لمراجعة التصويت بالولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا لأنها هي التي أثرت في النتيجة بشكل كبير وظهر فيها نوع من عدم الشفافية في فرز الأصوات، وعمومًا فأنا لا أتمنى حدوث عنف، لكن هناك فئة تشعر بالظلم وأعتقد أنها تمتلك حجة قوية وتظاهرات يوم الأربعاء أعتقد أنها ستكون مؤثرة في رأي مجلس النواب الأمريكي».