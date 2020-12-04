مايكل مورجان: أمريكا تفكر بجدية في فرض عقوبات على تركيا

قال الدكتور مايكل مورجان، رئيس مؤسسة النبض الأمريكي، إن هناك جدية كبيرة لفرض عقوبات على تركيا، وذلك على أثر صفقة الأسلحة التي تمت مؤخرا بين تركيا ورسيا، مؤكدا أنه بعد رحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يتجنب فرض عقوبات على تركيا في السابق لسبب أو آخر، لكن الآن نشعر رغبة شديدة، من طرفي مجلس الشيوخ الأمريكي سواء الجمهوري أو الديمقراطي في فرض عقوبات على تركيا.

وأضاف "مورجان"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "extra news"، أن الصفقة التي تمت بين تركيا وروسيا مؤخرا، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار دولار، وهذا يعتبر رقم كبير في التعاملات المالية مع أحد الدول المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، كروسيا وكوريا الشمالية وإيران على سبيل المثال، وهذا ما يجبر امريكا على فرض عقوبات على تركيا.

وتابع رئيس مؤسسة النبض الامريكي: "السبب الرئيسي لهذه الجدية، يرجع إلى أن تركيا عضو من أعضاء "الناتو"، الذي يستخدم الأسلحة الأمريكية من أحدث الطرازات، كـ f35 الطائرة الامريكية الأقوى في العالم الآن، فمعنى أن تركية يكون لديها صفقة الدفاع s400 الروسي، أذا فهي تشكل خطر ويجب فرض عقوبات عليها".

وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع في الفخ من الجانبين الروسي والأمريكي بتعاقده على صفقة s 400، فروسيا كانت تعلم أن تركيا ستتعرض لعقوبات بعد هذا التعاقد، وامريكا أغمضت عينها حتى يتم هذا التعاقد وتفرض عقوبات بعده على تركيا.

وأشار إلى أنه رغم ذلك، إلا أن أمريكا كان لديها بعض المصالح مع تركيا ولهذا السبب لم يتم فرض عقوبات بشكل أكبر خلال السنوات الماضية، لأن وجود تركيا في المشهد العالمي مهم بالنسبة لأمريكا ضد روسيا، لأنها لغة مصالح في النهاية.