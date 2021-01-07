عاجل.. قائد شرطة واشنطن يعلن وقوع إصابات بين عناصره واستدعاء الحرس الوطني

علق قائد شرطة واشنطن، على أحداث العنف التي شهدتها العاصمة الأمريكية، قائلا إن ما حدث ليس مظاهرات سلمية بل أعمال شغب، متابعا: «ما شاهدناه تصرفا غير مسؤول وغير قانوني وستتم مساءلة المعنيين بذلك»، وفقا لما نشره موقع سكاي نيوز عربية.

وأضاف قائد الشرطة أن ترامب هو من طلب من أنصاره التوجه إلى الكونجرس.

وأكد وجود إصابات في صفوف عناصر شرطة العاصمة، بينما تم الاستعانة بالحرس الوطني لمساعدة الشرطة.

واقتحم المئات من أنصار «ترامب» الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن، واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونجرس، دخول الغرف الآمنة لأن المبنى قد تم اختراقه.

حظر التجول في العاصمة

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

ورفض القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريس ميلر، طلبا لإرسال تعزيزات الى العاصمة واشنطن.

اعتراض على نتائج الانتخابات

وتأتي هذه الاشتباكات، بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن، إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"، داعيا إياهم إلى السير باتجاه الكونجرس.

ترامب يدعو للتهدئة

ودعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس، مناصريه إلى العودة إلى منازلهم، بعدما اقتحموا مبنى الكونجرس واشتبكوا مع عناصر الشرطة، وقال في فيديو مصور نشره حسابه على تويتر: «عليكم العودة إلى المنازل، نريد السلام، يجب أن يحل النظام، علينا احترام عناصر إنقاذ القانون الرائعين».

وتابع: «لا نريد أن يصاب أي شخص.. إنها فترة صعبة، لم يحدث هذا من قبل».

وعاد ليقول: «علينا الحصول على السلام.. اذهبوا إلى بيتوكم، نحن نحبكم، أنتم مميزون.. شاهدتم ما حدث وأشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم».