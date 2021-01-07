أسعار الذهب اليوم الخميس 7-1-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 7 يناير الحالي، ليرتفع سعر الذهب مقارنة بمساء أمس ارتفاعا طفيفا، بعد أن انخفض بمقدار 15 جنيها مساء أمس، وشهدت أسعار الذهب على مدار 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في بداية تعاملات اليوم الخميس، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تتابع حالة الذهب على مدار اليوم وفق آخر المستجدات.

أسعار الذهب

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 952 و954 جنيها.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 833 و835 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 714 و716 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 6 آلاف و680 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الخميس

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الخميس الموافق 7 يناير، 61.68 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 53.79 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 46.26 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

متوسط أسعار الذهب الأربعاء 7 يناير

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 مساء أمس الأربعاء 6 يناير ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 946 و949 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 828 و830 جنيها، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 بين 710 و711 جنيها.

وظهرت علامات الحذر على المستثمرين، الذين تخوفوا في البداية من أنّ تزامن ارتفاعات الذهب والأسهم قد ينذر بخطر في أسواق الأسهم، لكن ارتفاعات الذهب قد تعود لكون أسعار الفائدة كانت منخفضة جدا، بل سلبية في العديد من الدول، ولكون المصارف المركزية لا سيما الفيدرالي الأميركي تواصل دعم الاقتصاد بضخ الأموال وشراء الأصول ما يبقي العائد على سندات الخزينة لأجل عشر سنوات منخفضة، بحسب الخبراء.

ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا ملحوظا في سعر الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاضا كبيرا متأثرا بأحداث العنف التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية واقتحام أنصار دونالد ترامب للكونجرس الأمريكي، رافضين إعلان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.