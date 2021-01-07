س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطوات الحصول على لقاح كورونا

أطلقت وزارة الصحة والسكان، النسخة المبدئية للموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة، إنّ الوزارة بصدد إطلاق حزمة من المواقع الإلكترونية الأسبوع المقبل، على رأسها النسخة الكاملة للموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على اللقاح، وترصد السطور التالية، كل نا تريد معرفته عن طريقة التسجيل الإلكتروني، للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما يلي.

كيف يتم التسجيل في الموقع؟

بالدخول إلى الموقع ستجد 3 أقسام، أولها العاملين بالقطاع الصحي، والثاني لأصحاب الأمراض المزمنة، والثالث للفئات الأخرى.

إذا كنت مواطنا عاديا ولست من فئة الأطباء أو أصحاب الأمراض المزمنة، اضغط على فئة أخرى.

ابدأ بملء بياناتك: الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، محل الإقامة، والمحافظة التى ترغب في تلقي اللقاح بها، ثم بعد ذلك تجد المعلومات الكاملة عن اللقاح وأعراضه الجانبية، وبعد الانتهاء من التسجيل تحصل على كود خاص بك.

ما هي الفئات المستحقة التي ستحصل على اللقاح أولا؟

حددت وزارة الصحة والسكان أولوية توزيع اللقاح وفقا لتوجيهات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، التي أوصت بأن تكون الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات في المقدمة، باعتبارهم الفئة الأولى التي تتعرض لخطر الإصابة بشكل مباشر، ثم أصحاب الأمراض المزمنة: الأورام، الفشل الكلوي، كبار السن، القلب والأوعوية الدموية.

كيف سيتم تحديد كل ذلك؟

من خلال قاعدة بيانات متوفرة لدى الوزارة عن طريق مبادرة 100 مليون صحة، ويجب عدم التراخي فى اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

ما هي آلية توزيع اللقاحات في مصر؟

من خلال مراكز صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وعددها 36 مركزا لتلقي اللقاح، الذي يؤخذ على جرعتين بينها 21 يوما، ويجب أن يكون في ذات المركز أو الوحدة الصحية التي تم أخذ أول جرعة بها.

هل المراكز المقرر أخذ اللقاح بها آمنة، أم ستكون بيئة خصبة لنشر الفيروس؟

إطلاقا، سيكون هناك مسارات آمنة وتوعية للفئات المستهدفة بالتطعيم ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط وغرفة للتطعيم ومكان مخصص لحفظ اللقاح وعيادات لمتابعة المواطنين الذين حصلوا على التطيعم.

كيف أتواصل مباشرة مع المركز؟

هناك خط ساخن سيتم تخصيصه لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح.

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