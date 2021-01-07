أزمة قرار طبيب الكشف المنزلي لمصابي كورونا بين تعهد الصحة ورفض النقابة

أثار إعلان الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، بأنه سيتم إرسال أطباء لمتابعة المصابين بفيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي، سواء كانت هذه الحالة مسجلة أو غير مسجلة، حفيظة الأطباء، واصفين إياه بأنه قرار غير موضوعي وليس قابلا للتنفيذ في ظل العجز الشديد للأطباء وعدم وجود آلية تطبيق واضحة للقرار.

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنها ستصدر قرارا بإرسال الأطباء للمنازل لمتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ويخضعون للعزل المنزلي، غير موضوعي وليس قابلا للتطبيق في مصر، لاسيما وأن عدد الأطباء غير كاف لذلك، وبعض المستشفيات بها عجز شديد في الأطباء، متسائلا: «كيف سيتم توفير عدد منهم وإرسالهم للمتابعة المنزلية على المصابين بكورونا».

النظام الصحي

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، لـ«الوطن»، أن «تلك الفكرة مطبقة في الدول المتقدمة مثل انجلترا ولكن لا يعمل فيها الأطباء ويقوم بها فنيون، في الأوقات التي بها استقرار في النظام الصحي وليس في وقت جائحة مثل كورونا وهناك ضغط شديد على المستشفيات، فمثلا في إنجلترا يقوم بعض الممرضين بمتابعة كبار السن في منازلهم ومتابعة أوقات علاجهم وإعطائهم الحقن اللازمة وغيرها من الخدمات الصحية التي يتم تدريبهم عليها مثل تضميد الجراح، ففي اعتقادي القرار به اندفاع شديد، وصعب وغير واقعي».

مصباح: لا توجد آلية للتنفيذ وتصريح للاستهلاك الإعلامي

من جانبه وصف الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء، قرار وزيرة الصحة بأن يتم إرسال الأطباء للمرور ومتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا في منازلهم، بأنه تصريح لـ«الاستهلاك الإعلامي» ليس إلا، فلا توجد له آلية للتنفيذ فالطرح لا يبدو موضوعيا على الإطلاق- على حد وصفه.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات لـ «الوطن»: «إذا كانت الوزيرة تقصد أطباء الوحدات الريفية ففيهم عجز شديد جدا ولا يستطيعون سد العجز والقيام بكافة مهامهم لقلة عددهم في وحدات طب الأسرة المنتشرة في المحافظات والقرى، لذلك على الوزارة أن تعلن آلية تنفيذ واضحة لقرارها حتى يبدو موضوعيا».

وكانت الدكتورة هالة زايد، قالت في وقت سابق: «سنذهب إلى الحالة المصابة بكورونا فى الحى كل يوم، وسنقيس له درجة الحرارة والأكسجين، حيث يتم إطلاق مبادرة حالات العزل المنزلى ضمن مبادرة 100 مليون صحة».