بالأسماء.. حركة تغييرات محدودة بين قيادات مديرية الصحة بالمنوفية

كشفت مصادر مطلعة بمديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية عن صدور عدة قرارات من وكيل وزارة الصحة، الدكتور فيصل جودة، تتضمن إجراء بعض التغييرات بين قيادات المديرية ومديري المستشفيات، من ضمنها ندب الدكتور أحمد سمير، مدير الطوارئ، للعمل مديراً لإدارة المستشفيات، وندب الدكتورة الشيماء شفيق، للعمل مديراً لإدارة الطوارئ بالمديرية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الوطن"، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم نقل الدكتور أسامة منصور، مدير المستشفيات، للعمل مديراً لمستشفى الصدر بشبين الكوم، وندب الدكتور محمد صلاح، للقيام بأعمال مدير العزل في مستشفى الباجور العام.

وأكدت مصادر بمديرية الصحة، في وقت سابق، أن وكيل وزارة الصحة أصدر قراراً بإعفاء الدكتور إيهاب محمود حليم، مدير مستشفى الصدر بشبين الكوم، من مهام عمله، وندب الدكتور أسامة منصور، مدير المستشفيات بالمديرية، للقيام بمنصب مدير مستشفى الصدر.

وأضافت المصادر أن القرار جاء على خلفية واقعة قيام سائق سيارة "خدمات المستشفيات" بإلقاء 10 أسطوانات أكسجين في شارع بقرية "ميت خلف" بشبين الكوم، بعدما كانت متوجهة إلى مستشفى الصدر.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم مستشفى الحميات والجهاز الهضمي في "ميت خلف"، بمدينة شبين الكوم، لمتابعة الوضع الصحي والتطورات الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي.

واطمأن المحافظ على كفاءة منظومة الأكسجين بالمستشفى، ومدى توافره، حيث استمع من مدير المستشفي إلى شرح واف عن آلية عمل "تانك الأكسجين"، بسعة لترية تصل إلى 11 ألف لتر، وعدد اسطوانات الأكسجين المتوفرة بالمستشفى، والتأكد من وجودها بكميات كافية، وعدم وجود أي عجز بها.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ الميدانية للمستشفى، بحضور نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ومدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وفي نهاية الجولة، قرر المحافظ صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه للأطقم الطبية والعاملين بأقسام كورونا بمستشفى حميات ميت خلف، تقديراً لجهودهم المبذولة للتصدي لأزمة كورونا، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.

كما حرص محافظ المنوفية على زيارة عدد من مصابي كورونا للاطمئنان على صحتهم ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشدداً على تقديم كافة الخدمات وأوجه الدعم اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، مؤكداً على المتابعة الدورية، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي.