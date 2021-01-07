دماء على طريق الحرم.. القصة الكاملة لحادث المعتمرين المصريين بالسعودية

وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم جثامين 3 وفيات، ضحايا حادث المعتمرين في المملكة العربية السعودية، الذي وقع الثلاثاء الماضي، تمهيدا لنقلهم إلى قرية العدوة بمحافظة الشرقية.

وبدأت المعلومات تتداول عن الحادث، عندما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، أنه في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لإحدى حملات العمرة.

أبرز المعلومات عن حادث المعتمرين المصريين في السعودية

وكشفت وزارة الخارجية أبرز المعلومات عن الحادث، الذي وقع على بعد 310 كلم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متن الحافلة 16 مواطنا مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، ما نتج عنه عددا من الوفيات والإصابات.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، أن القنصلية العامة المصرية في المملكة العربية السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية؛ لإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن، للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت مصادر بالجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، أمس، إنه اتخذت على الفور جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز الجثامين من تغسيل وصلاة ووضع المواد اللازمة للحفاظ على الجثث.

ونقلت الجثث من مطار تبوك إلى الآخر «الملك عبدالعزيز الدولي» بمدينة جدة، تمهيدا لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

شاب وطفله بين ضحايا حادث المعتمرين

وكشفت المصادر ذاتها عن أن الوفيات عددهم 3، هم لشاب عمره (30 عاما)، يدعى هشام رجب محمد، ونجله حازم، 4 أعوام، بالإضافة إلى سيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، وهي زوجة مقيم مصري في السعودية يدعى أحمد السيد أحمد.

كما أوضحت نفس المصادر أن الضحايا الثلاثة ينحدرون من محافظة الشرقية وتحديدا من قرية العدوة التابعة لمركز ههيا.