ضبط مسجل تخصص في سرقات الهواتف المحمولة بالقاهرة

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم، بأنّ أحد الأشخاص عرض هاتفا محمولا للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتمكنت من ضبطه، وتبيّن أنّه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، مسجل شقي خطر سرقات عامة، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.

وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، اعترف بسرقته من موظفة مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وارتكابه 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.