جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي اشتبه عمر سالم يس، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة، فى أحد الركاب المصريين القادمين من الإمارات نظرا لكثرة ترددات الراكب وقصر مدة سفره.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة، عماد حمدي مأمور الفحص فأفاد بوجود عبوات تكرارية متماثلة.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

وبالعرض على رأفت وهيب مدير الجمرك، قرر تكليف محمد دهشان مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف هاني أبو طالب مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، فتبين وجود 27 هاتفا محمولا ماركة iPhone مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام الإدارة العامة لشؤون مبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 47 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على، إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

كان رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربي مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية أحبطوا محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حيث إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبى أفاد أحد الركاب القادمين بوجود حقيبة معه تشبه حقيبته وأنه أخذها بالخطأ وأنها لاتخصه وقام بتركها، وتم الرجوع للبيانات الموجود عليها والاستعلام من خلال شركة الطيران تبين أنها تخص الراكب ا . ا . ا القادم على نفس الرحلة وأنه تركها ولاذ بالفرار عندما شعر بإحكام الرقابة عليه فى