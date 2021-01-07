ضبط 3573 قضية جنائية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملات الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والموصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 3573 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهودها عن ضبط 11564 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

شرطة البيئة والمسطحات

تمكنت في إطار مكافحة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) من ضبط 280 قضية متنوعة.

مباحث الضرائب والرسوم

تمكنت من ضبط 105 قضايا في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

مباحث الأموال العامة

أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.

شرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1140) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (23) قضية (مطبوعات ، مصنفات سمعية وسمعية بصرية).