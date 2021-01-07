أمن المنافذ يضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة و148 حكما قضائيا
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الوطن
01:30 م | الخميس 07 يناير 2021
وزارة الداخلية
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع.
في مجال الأمن العام: ضبط 20 قضية أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 148 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 9 قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.