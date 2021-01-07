رئيس التحرير

محمود مسلم

أمن المنافذ يضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة و148 حكما قضائيا

كتب:

الوطن
01:30 م | الخميس 07 يناير 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع.

في مجال الأمن العام: ضبط 20 قضية أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 148 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 9 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

اقرأ المزيد:

«أمن المنافذ» يواصل ملاحقة المهربين.. ويضبط 35 قضية أمن عام

جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية في مواجهة جرائم التهريب خلال 24 ساعة

«أمن المنافذ» في 24 ساعة: ضبط 1199 مخالفة مرورية وتنفيذ 197 حكما

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة.. منها ضبط 1282 مخالفة مرورية

«أمن المنافذ» في 24 ساعة: ضبط 1176 مخالفة مرورية وتنفيذ 200 حكم قضائي

«أمن المنافذ» يضبط 7 قضايا تهريب وينفذ 193 حكما قضائيا في 24 ساعة

«أمن المنافذ» يضبط 4 قضايا تهريب و1178 مخالفة مرورية في 24 ساعة