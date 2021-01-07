مطار القاهرة يستقبل جثامين ضحايا حادث العمرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري في السعودية، في أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، عائدين على متن طائرة الخطوط السعودية.

ووصلت الطائرة قادمة من مطار جدة من المملكة العربية السعودية، في تمام ساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة .

وبحسب الأوراق الرسمية، وأسر الضحايا، فإن عدد الوفيات من المصريين 3، هم: هشام رجب محمد، ونجله حازم، من قرية الزرقية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وسيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري بالسعودية هو أحمد السيد أحمد، من قرية العدوة، مركز ههيا، بالمحافظة ذاتها.

وقال محمد أحمد حسن، أحد أفراد أسرة هشام رجب محمد، المتوفي بحادث العمرة، إن الحزن يخيم على البلد منذ الإعلان عن الحادث، وعزائنا الوحيد هو أنهم كانوا في طريقهم للعمرة، مؤكدا أن هشام ونجله الذي لم يتجاوز الأربع سنوات كان لهم مكانة في أسرتهم ويتمتعون بسمعة طيبة.

كان السفير عمرو محمود عباس، صرح أن القنصلية العامة في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مواطنا مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أنه في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، وكشف بيان الخارجية المصرية أن القنصلية في المملكة العربية السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلي أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث، والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.