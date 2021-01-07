توافد أسر ضحايا حادث العمرة على مطار القاهرة لتسلم جثامين ذويهم

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، أسر جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري في السعودية، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، واصطحبت أسر الضحايا، 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير بمحافظة الشرقية، تمهيدا لدفنهم بقرية العدوى التابعة لمركز ههيا.

وصول أسر الضحايا لمنفذ 35 لتسلم الجثامين و3 سيارات إسعاف لنقل الجثامين

وأكدت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، أنّ الجثامين ستصل على متن طائرة الخطوط السعودية، وأنّ الطائرة أقلعت بالفعل من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:55 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تصل في تمام الساعة العاشرة والنصف.

وكان السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية، صرح بأنّ القنصلية العامة في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، ما أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات.

وبحسب الأوراق الرسمية فعدد الوفيات من المصريين 3 معتمرين: هشام رجب محمد ونجله حازم وسيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري هو أحمد السيد أحمد.

الخارجية المصرية تتابع الحادث وتتواصل مع أسر الضحايا والمصابين

وكانت الخارجية المصرية كشفت عن أنّ الحادث وقع على بعد 310 كلم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.

وذكر بيان وزارة الخارجية، أنّ القنصلية العامة المصرية في المملكة العربية السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن والوقوف على ملابسات الحادث، كما أنّ القنصلية العامة مستمرة في متابعة المصابين، والتواصل معهم ومع ذويهم، لتقديم الدعم لهم.