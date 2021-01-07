«المركزي»: انخفاض العوائد على السندات الدولية المصرية منذ مايو 2020

كشف البنك المركزي، عن انخفاض العوائد على السندات الدولية المصرية على نطاق واسع منذ مايو 2020، لتقترب من مستويات ديسمبر 2019 - فبراير 2020.

وجاء ذلك الانخفاض بعد ارتفاعها الملحوظ خلال مارس وأبريل 2020، بالتوازي مع التطوارت في الأسواق الناشئة، عقب انتشار جائحة كورونا والإجراءت الاحتوائية المصاحبة لها 2020 .

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزى، فإن هامش مبادلة مخاطر الائتمانية السيادية لمصر أنخفض مؤخرا على الرغم من أنه ما زال أعلى من مستوياته قبل مارس 2020.

وعلى الرغم من ذلك، ما زال هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي نسبيا منخفضا، مقارنة بالدول المشابة لمصر.

وأشار التقرير، إلى أنه علاوة على ذلك، أكدت كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد اند بورز على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة في يوليو 2020 وأبريل 2020 على الترتيب.

وكان كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش قد رفعا من التصنيف الائتماني السيادي لمصر في أبريل ومارس 2019، على الترتيب، عقب رفع مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو 2018.

وتابع التقرير: «في الجهاز المصرفي، عكست البيانات حتى سبتمبر 2020 انتقال جزئي لخفض أسعار العائد الاساسية لدي البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس في 16 مارس 2020؛ إذ استقر سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة ليسجل 2.9% خلال سبتمبر 2020، مقارنة بـ5.9% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير وفبراير 2020».

وبحسب البنك المركزي: «يرجع هذا الاستقرار في معدلات الودائع الجديدة نتيجة إعادة طرح شهادات الإدخار لمدة عام واحد، وبعائد بلغ 15% سنويا، من قبل بنوك القطاع العام، قبل أن تلغى في سبتمبر 2020.