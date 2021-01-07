مصدر بالصحة يكشف سر تراجع أعداد مصابي كورونا

كشف مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عن انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا خلال هذه الفترة، بسبب بعض الأمور، منها خوف الناس من الحديث عن الموجة الثانية للفيروس، وشراستها، خاصة مع القفزة التي حدثت في الإصابات.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ فرض الحكومة غرامة على المخالفين من المواطنين، فيما يتعلق بارتداء الكمامات، ساعد في تقليل عدد الإصابات أيضا، إذ سجلت الوزارة أمس 1007 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وعن سؤال هل تجاوزت مصر ذروة انتشار الفيروس، قال المصدر، إنّه لا يمكن الحكم على ذلك يجب ثبات الأعداد لفترة تصل لأسبوعين حتى نستطيع أن نقول ذلك، موضحا أنّ اللجنة حاليا تعكف على المرور على المستشفيات لمتابعة تطبيق البروتوكول العلاجي المستحدث في نسخته الرابعة، ومناقشة الحالات الحرجة والوقوف على حلول عاجلة لها وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة التأمين الصحي، عن صرف العلاج لحالات العزل المنزلي المصابة بالفيروس، من خلال قسم الطوارئ، ويتم إعطاء المريض شنطة وتسجل الحالة، ومع أخذ المريض شنطة العلاج يتم إعطائه ورقة بها التعليمات وإرشادات العزل المنزلي والمتابعة معهم بشكل يومي.

وتواصل الوزارة رفع استعدادتها كافة، بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات الازمة كافة للوقاية منه، وضد أيى فيروسات معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس كافة أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.