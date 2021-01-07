شروط الفصل الاجتماعي في بطاقة التموين.. تعرف عليها

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية الفصل الاجتماعي في بطاقة التموين الإلكترونية، بشروط أعدتها الوزارة للفصل، وهي ذكر سبب الفصل الاجتماعي، وذكر بيانات بطاقة التموين بشكل تفصيلي، ليستطيع مقدم طلب الفصل الاجتماعي بعد استيفاء جميع الطلبات، استخراج بطاقة تموينية جديدة خاصة به، كما أنّ الخدمة متاحة عبر بوابة مصر الرقمية، تسهيلا من الحكومة على المواطن من مشقة الذهاب لمكتب التموين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن بالنسبة للقرى والمناطق الفقيرة التي لا تستطيع استخدام الإنترنت، أتاحت الوزارة بجميع مكاتب التموين، خدمة تقديم الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين بنفس الشروط التي وضعتها الوزارة، وتتضمن ما يلي:

اشتراطات تُحدد عملية الفصل

- المواطن الراغب في فصل نفسه عن بطاقة ذويه يقدم طلب فصل اجتماعي عن طريق بوابة مصر الرقمية، أو يتجه إلى المكتب التمويني التابع لمحل سكنه.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وصورة من بطاقة التموين القديمة المراد الفصل عنها.

- استيفاء المستندات المطلوبة لطلب الفصل الاجتماعي، وحال تقديمها بنفسه لمكتب التموين يرسل رسالة فارغة بقيمة جنيه واحد إلى الرقم (91237).

- كتابة رقم الهاتف في استمارة الفصل الاجتماعي وإرسال رسالة من رقم هاتف مسجل ببيانات صاحب الطلب.

- إرسال الرد عبر رسالة نصية توضح تسجيل الطلب المقدم على النظام الإلكتروني من عدمه.

- بعد أسبوع يرسل مكتب التموين رسالة لمقدم الطلب على نفس الرقم تؤكد قبول الطلب أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض، أما في حال القبول سيتم استقبال رسالة أخرى بعد 15 يومًا تطالب المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين للحصول على بطاقته، وحال الرفض يقدم مقدم الطلب الأوراق المطلوبة لاستكمال الموافقة.